Ximen Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ximen Mining lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ximen Mining ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at