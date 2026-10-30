Xinfengming Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xinfengming Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,72 CNY. Im letzten Jahr hatte Xinfengming Group einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinfengming Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,24 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 18,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at