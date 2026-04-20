Xinfengming Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xinfengming Group hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,01 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 20,01 Milliarden CNY belaufen hatte.

Xinfengming Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,690 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,730 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 71,52 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Xinfengming Group 67,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,662 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 70,61 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at