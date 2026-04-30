Xinfengming Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xinfengming Group hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Xinfengming Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 17,53 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,220 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 17,53 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at