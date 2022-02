XING-Aktie dennoch weit im Minus: New Work macht mehr Umsatz und Gewinn

Trotz der schwächelnden Nachfrage nach Premium-Abonnements haben sich die Geschäfte der Xing-Betreiberin New Work 2021 besser entwickelt als erwartet. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) verdiente der Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag mit 97,3 Millionen Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Seinen Anteilseignern will New Work deshalb eine kräftig angehobene Dividende zahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Gegen den allgemeinen Ausverkauf an der Börse infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine kamen die Nachrichten dennoch nicht an. Aktuell fallen die Papiere von New Work via XETRA um 3,95 Prozent auf 155,80 Euro.

"Nach durchaus herausfordernden Monaten spüren wir, dass der Bedarf der Unternehmen nach Fachkräften und Talenten merklich anzieht", sagte Unternehmenschefin Petra von Strombeck laut Mitteilung. "Und das tut auch die Nachfrage nach unseren B2B-Lösungen, die bereits rund 60 Prozent unserer Erlöse und den Großteil unseres Wachstums ausmachen."

Zu den B2B-Lösungen gehört etwa der Haupterlösbringer E-Recruiting, also die Personalsuche von Arbeitgebern über digitale Kanäle. Mit einem starken Schlussspurt im vierten Quartal trieb das Segment den konzernweiten Jahresumsatz auf 290,9 Millionen Euro und damit fünf Prozent über den Vorjahreswert. Hier hatte der deutsche Linkedin-Rivale nicht mit einer Steigerung gerechnet.

Obwohl die Gesamtzahl der Xing-Nutzer weiter anstieg, schwächelte das Geschäft mit den Premium-Abonnements. Hierfür sei der allgemeine Fachkräftemangel verantwortlich, infolgedessen sich viele Arbeitnehmer ihre Stellen aussuchen könnten. Kräftig steigende Zahlen verzeichnete New Work hingegen auf seiner Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu.

Unter dem Strich verdiente New Work 39,3 Millionen Euro, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr. New Work berichtet weiterhin in Pro-Forma-Zahlen aufgrund des Kaufs und Verkaufs von Unternehmensteilen. Wegen des positiven Geschäftsverlaufs will New Work die Dividende auf 2,80 Euro je Aktie anheben, nach 2,59 Euro im Vorjahr. Hinzukommen soll eine Sonderdividende von 3,56 Euro je Papier. Fünfzig Prozent der Aktien hält der Verlagsriese Burda mit seiner Digitaltochter.

