Xingguang A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xingguang A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xingguang A -0,100 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 90,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at