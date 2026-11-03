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03.11.2026 06:31:28
Xingguang A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Xingguang A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xingguang A -0,100 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 90,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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