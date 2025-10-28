Xingtong Shipping A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xingtong Shipping A hat am 25.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 389,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at