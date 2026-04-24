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24.04.2026 06:31:29
Xingtong Shipping A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Xingtong Shipping A hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xingtong Shipping A 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 467,5 Millionen CNY – ein Plus von 32,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xingtong Shipping A 352,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,830 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,27 CNY erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,62 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,51 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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