Xingtong Shipping A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xingtong Shipping A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 551,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at