Xingtong Shipping A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xingtong Shipping A hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xingtong Shipping A mit einem Umsatz von insgesamt 507,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at