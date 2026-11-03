Xinhu Zhongbao: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xinhu Zhongbao hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 368,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at