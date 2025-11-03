Xinhu Zhongbao präsentierte Quartalsergebnisse

Xinhu Zhongbao hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xinhu Zhongbao noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Xinhu Zhongbao im vergangenen Quartal 343,7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xinhu Zhongbao 1,37 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at