Xinhu Zhongbao: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinhu Zhongbao hat am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,04 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,52 Prozent zurück. Hier wurden 170,6 Millionen CNY gegenüber 344,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at