Xinhu Zhongbao stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xinhu Zhongbao hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at