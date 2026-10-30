Xinhua Winshare Publishing and Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Xinhua Winshare Publishing and Media lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,21 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinhua Winshare Publishing and Media 0,110 HKD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Xinhua Winshare Publishing and Media mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 11,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at