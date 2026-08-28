Xinhua Winshare Publishing and Media präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xinhua Winshare Publishing and Media hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,90 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xinhua Winshare Publishing and Media 3,26 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at