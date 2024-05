Xinhua Winshare Publishing and Media: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinhua Winshare Publishing and Media hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,170 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,04 Prozent auf 2,47 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at