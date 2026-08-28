Xinhua Winshare Publishing and Media: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinhua Winshare Publishing and Media hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,52 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,02 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at