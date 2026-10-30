Xinhua Winshare Publishing and Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xinhua Winshare Publishing and Media lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,49 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xinhua Winshare Publishing and Media 2,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at