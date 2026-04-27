Xinhuanet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinhuanet hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 926,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 931,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,490 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,350 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,22 Milliarden CNY gegenüber 2,13 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at