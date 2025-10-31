Xinhuanet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xinhuanet gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinhuanet 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Xinhuanet 495,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 418,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

