Xinhuanet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xinhuanet ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinhuanet die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 354,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xinhuanet 333,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at