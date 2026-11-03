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03.11.2026 06:31:28
Xining Special Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Xining Special Steel hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xining Special Steel ebenfalls 0,100 CNY je Aktie eingebüßt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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