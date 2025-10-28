Xinjiang Ba Yi Iron Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xinjiang Ba Yi Iron Steel hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Ba Yi Iron Steel -0,470 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 5,88 Milliarden CNY gegenüber 5,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

