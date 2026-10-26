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26.10.2026 06:31:29
Xinjiang Ba Yi Iron Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Xinjiang Ba Yi Iron Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xinjiang Ba Yi Iron Steel ein EPS von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Ba Yi Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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