Xinjiang Ba Yi Iron Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xinjiang Ba Yi Iron Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,25 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at