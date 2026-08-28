Xinjiang Bai Hua Cun: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinjiang Bai Hua Cun präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,26 Prozent zurück. Hier wurden 90,2 Millionen CNY gegenüber 105,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at