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30.03.2026 06:31:29

Xinjiang Bai Hua Cun: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xinjiang Bai Hua Cun hat am 28.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,110 CNY. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,66 Prozent auf 387,60 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 385,06 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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