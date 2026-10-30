Xinjiang Bai Hua Cun: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xinjiang Bai Hua Cun hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Xinjiang Bai Hua Cun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 73,2 Millionen CNY, gegenüber 96,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at