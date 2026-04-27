Xinjiang Bai Hua Cun: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xinjiang Bai Hua Cun präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Xinjiang Bai Hua Cun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 30,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at