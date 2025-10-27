Xinjiang Baodi Mining A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xinjiang Baodi Mining A veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xinjiang Baodi Mining A 423,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 370,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at