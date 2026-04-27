Xinjiang Baodi Mining A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xinjiang Baodi Mining A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 294,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 304,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at