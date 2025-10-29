Xinjiang Daqo New Energy A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xinjiang Daqo New Energy A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber -0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,77 Milliarden CNY gegenüber 1,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Verlust von 0,170 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,12 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at