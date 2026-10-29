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29.10.2026 06:31:29
Xinjiang Daqo New Energy A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xinjiang Daqo New Energy A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 CNY erwirtschaftet worden.
Xinjiang Daqo New Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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