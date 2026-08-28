Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,56 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech einen Umsatz von 19,16 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at