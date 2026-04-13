13.04.2026 06:31:29

Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech legte Quartalsergebnis vor

Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,62 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,12 Milliarden CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,060 CNY. Im letzten Jahr hatte Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,61 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 99,43 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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