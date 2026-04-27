Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Dushanzi Tianli High New Tech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 17,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at