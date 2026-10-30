Xinjiang East Universe (Group) Gas A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinjiang East Universe (Group) Gas A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Xinjiang East Universe (Group) Gas A mit 0,080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,5 Millionen CNY – ein Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xinjiang East Universe (Group) Gas A 146,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at