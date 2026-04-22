22.04.2026 06:31:29

Xinjiang East Universe (Group) Gas A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang East Universe (Group) Gas A präsentierte am 19.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 CNY gegenüber 0,400 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 482,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 634,1 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,14 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,04 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,44 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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