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30.04.2026 06:31:29
Xinjiang East Universe (Group) Gas A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Xinjiang East Universe (Group) Gas A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 484,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 466,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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