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28.08.2026 06:31:29
Xinjiang Friendship (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xinjiang Friendship (Group) veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 278,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 303,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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