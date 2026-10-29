Xinjiang Friendship (Group) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Friendship (Group) hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xinjiang Friendship (Group) ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CNY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 387,2 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at