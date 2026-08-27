Xinjiang Guannong A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xinjiang Guannong A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 754,9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 31,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at