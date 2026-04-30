Xinjiang Guannong A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xinjiang Guannong A äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,85 Prozent zurück. Hier wurden 634,6 Millionen CNY gegenüber 736,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at