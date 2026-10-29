Xinjiang Guannong A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Guannong A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 368,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 295,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at