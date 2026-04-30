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30.04.2026 06:31:29
Xinjiang Hongtong Natural Gas A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xinjiang Hongtong Natural Gas A hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 556,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 665,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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