Xinjiang Hongtong Natural Gas A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xinjiang Hongtong Natural Gas A hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Hongtong Natural Gas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 839,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 792,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,440 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,620 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,13 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at