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22.04.2026 06:31:29
Xinjiang Joinworld Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Xinjiang Joinworld Company hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,85 Prozent zurück. Hier wurden 1,79 Milliarden CNY gegenüber 1,86 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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