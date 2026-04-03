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03.04.2026 06:31:29
Xinjiang Joinworld Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Xinjiang Joinworld Company hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Xinjiang Joinworld Company im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xinjiang Joinworld Company 1,82 Milliarden CNY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,880 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7,88 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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