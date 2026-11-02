Xinjiang Joinworld Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinjiang Joinworld Company lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Xinjiang Joinworld Company mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 73,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at